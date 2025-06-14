İran'ın misillemesi sonrası İsrail OHAL'i uzattı

İran'ın misilleme saldırılarının ardından İsrail hükümeti, olağanüstü hal kısıtlamalarını uzattığını duyururken; toplu faaliyetler de iptal edildi.

OHAL KISITLAMALARI UZATILDI

İsrail hükümeti, İran'ın misilleme saldırısının ardından daha önce açıkladığı olağanüstü hal kısıtlamalarını uzattığını duyurdu.

TOPLU FAALİYETLER İPTAL EDİLDİ

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise üç kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla bina hasar gördü, 150'den fazla kişi yaralandı.