Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş
İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması petrol piyasalarını alt üst ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "ABD, açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisidir. Dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanırız." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan küresel petrol piyasalarını sarsacak bir çıkış geldi. İran'ın stratejik boğazı kapatma tehditlerini değerlendiren Trump, ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu vurguladı.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

Bu yeni konumun kendilerine ekonomik bir avantaj sağladığını belirten Trump, petrol fiyatlarındaki artışın ABD ekonomisine doğrudan yüksek kazanç olarak döneceğini ifade etti.

"PETROL FİYATLARI YÜKSELDİĞİNDE ÇOK PARA KAZANIRIZ"

Trump şunları söyledi: ''ABD, açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisidir. Dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazanırız.

Ancak başkan olarak benim için çok daha büyük bir ilgi ve önem taşıyan konu; şeytani bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır.Bunun gerçekleşmesine asla izin vermeyeceğim.''

Kazanın bakalım hadi. Meydan sizin. İstediğiniz gibi çakıp oynuyorsunuz.

Avrupada gaz fiyatlarının % 1700 arttığını , bulunamadığını , birçok işletmenin de kepenk kapattığını yazıyordu. Böyle kazanmaksa amaç , eksik olsun.

