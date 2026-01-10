Haberler

İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi

İran'da ekonomik sorunlarla ilgili başlayan protestolarda 14 günde 65 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yaşanan olaylarda toplam 2 bin 311 kişi gözaltına alındı.

İRAN'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 65'e ulaştığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve 14 gündür devam eden protestolara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ülkedeki protestolarda 65 kişinin hayatını kaybettiği, bu kişilerin 7'si 18 yaşından küçük olmak üzere 50'sinin gösterici olduğu ve 15'inin de emniyet güçlerine bağlı olduğu belirtildi. Ülkenin 31 eyaletindeki 512 farklı noktada yaşanan protestolarda, toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre; Tahran Savcısı Ali Salihi, başkentin sokaklarının güvensiz olduğunu belirterek, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Protestolara karışan herkesle etkin bir şekilde mücadele edileceğini vurgulayan Salihi, üzerinde kesici veya delici alet bulunan kişilere de ateşli silah taşıyanlarla aynı prosedürün uygulanacağını söyledi.

