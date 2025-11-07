İran Cumhurbaşkanı: Yağış Olmazsa Tahran'ı Terk Edebiliriz

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da yağış olmaması durumunda başkenti terk etmek zorunda kalacaklarını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin batısındaki Sanandaj kentinde düzenlenen bir toplantıda, Tahran'daki su krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülke genelinde 5 yıldır devam eden kuraklık nedeniyle başkentteki su rezervlerinin tükenme noktasına geldiğine değinerek, "Yağmur yağmazsa, gelecek aydan itibaren Tahran'da su kısıtlamasına gitmek zorunda kalacağız. Bundan sonra da yağmur yağmazsa, suyumuz tamamen bitecek ve Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran'ın yağış eksikliği ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya olduğunu ve bu durumun ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak, su ve enerji yönetiminde tasarrufun zorunlu hale geldiğini dile getirdi.