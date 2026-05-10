İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, enerji tasarrufu çağrısında bulundu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz aylarında artacak enerji tüketimi nedeniyle halkı tasarrufa çağırdı ve enerji kullanımında önlem alınması gerektiğini vurguladı.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, başkent Tahran'da Plan ve Bütçe Kurumu'na yaptığı ziyarette, enerji tasarruf tedbirleri hakkında yaptığı açıklamaları paylaştı. Yaz döneminin yaklaşmasıyla enerji tüketiminde artış meydana gelebileceğini belirten Pezeşkiyan, enerji kullanımı konusunda tasarruf tedbirleri alınmasını istedi. Pezeşkiyan, "Bazı yerel ve ulusal kuruluşlar, halkı enerji tasarrufu konusunda bilgilendirmeli. Özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek miktarda enerji harcayan elektronik ekipmanların, enerji tasarrufu yapan yeni ekipmanlarla değiştirilmesi gerekiyor" dedi.

Enerji tasarrufu konusunu gündeminde tuttuğunu ve takip ettiğini kaydeden Pezeşkiyan, kamu ortaklığıyla ülkenin enerji şebekesi üzerindeki baskının önlenmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
