İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkede ekonomik anlamda bir 'sessiz savaş' verildiğini belirterek, "Ekonomik cephedeki savaş füzeler atılan bir savaştan çok daha zor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yıllık Sermaye Piyasası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik sorunlara değindi. Zarar eden kamu şirketlerinin yönetimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, performans gösteremeyen yöneticilerin görevlerinden ayrılması gerektiğini bildirdi. Pezeşkiyan, "Sessiz bir savaşın içindeyiz. Bu, füzelerin fırlatıldığı ve yıkımın yaşandığı bir savaştan çok daha zor. Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi. Güvenlik güçlerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Siz yatırımcılar ve üreticiler düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki kaynak dağılımında adaletin sağlanması gerektiğinin altını çizen Pezeşkiyan, "Öncelikle bir sorunumuz olduğunu kabul etmeli, ardından onu çözmek için harekete geçmeliyiz. İlk adım ulusal birlik, beraberlik ve birbirimize olan güven" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı