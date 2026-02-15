İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz" dedi.

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, 'Uluslararası Demir ve Kara Yolu Koridorlarında Yatırım Fırsatları Konferansı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğunu duyurdu. Bölgede güvenliğin sağlanması için çaba gösteren cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Pezeşkiyan, "Hiçbir ülke savaştan hayır görmez ve kan dökerek bir yere varılamaz. Türkiye, Azerbaycan, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Katar, Pakistan ve diğer ülke Cumhurbaşkanlarının girişimleri takdire şayandır. Bölge sorunlarını kendimiz barış içinde çözebiliriz. Herhangi bir koruyucuya ihtiyaç yok" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki ulaşım yollarının geliştirilmesinin ülkelerin güvenliği ve huzuru için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yolların açılmasıyla hepimizin güvenliği sağlanacak, ülkelerin ekonomileri gelişecek ve huzur dolu bir bölge inşa edeceğiz" diye konuştu.

İran'a yatırım yapmak isteyen yatırımcılara da yardımcı olacaklarını kaydeden Pezeşkiyan, ekonomik ilişkilerde kazan-kazan formülünü esas alacaklarını aktardı.