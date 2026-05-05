Pezeşkiyan: Siyaset güce indirgenirse sonuç kaos ve adaletsizlik olur

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yönetimini eleştirdi. Pezeşkiyan, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran, etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı