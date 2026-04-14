İran: ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatı 270 milyar dolar

İRAN Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı hasarın ve talep edilecek savaş tazminatının ilk belirlemelere göre yaklaşık 270 milyar dolar olduğunu açıkladı.

İran hükümeti, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıların ekonomik boyutuna ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. Bir Rus haber ajansına açıklamalarda bulunan İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, saldırılar nedeniyle ortaya çıkan savaş tazminatı tutarının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Muhacerani, kesin rakamın, ilgili kurumların çeşitli alanlarda yürüttüğü ön hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla resmi makamlarca duyurulacağını kaydetti.

Tazminat talebinin kapsamına dair detayları paylaşan Muhacerani, söz konusu meblağın zarar gören sivil binalar, iş yerleri ve fabrikaların yanı sıra Minab kentindeki okula düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kız öğrencilerin haklarını da kapsayacağını bildirdi. Muhacerani, savaş tazminatı konusunun Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından çeşitli platformlarda sıkça dile getirildiğini ve İran müzakere heyetinin İslamabad'daki görüşmelerinde de masadaki önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi.

