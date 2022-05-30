Dünyayı karıştıracak iddia: ABD askeri üssüne füze saldırısı - Haberler

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Dünyayı karıştıracak iddia: ABD askeri üssüne füze saldırısı

AA - Haydar Karaalp - Dünya
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Irak'ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne füzeli saldırı gerçekleştiği iddia edildi. Saldırıda 2 adet füzenin atıldığı belirtilirken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre, ABD askerin üssüne füze saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İKİ FÜZE ATILDI

Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı. ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Dünyayı karıştıracak iddia: ABD askeri üssüne füze saldırısı

AA / Haydar Karaalp - Dünya

Tam Gemi Şok Denemeleri Hava Üssü Füze Irak Dünya Güncel Haberler

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