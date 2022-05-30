Dünyayı karıştıracak iddia: ABD askeri üssüne füze saldırısı - Haberler

Irak basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Habere göre, ABD askerin üssüne füze saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İKİ FÜZE ATILDI

Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı. ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.