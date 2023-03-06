İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya, depodaki eski tanklarını sahaya sürüyor

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporunda, Rusya'nın 1961 yapımı T-62 tipi Sovyetler Birliği dönemi tanklarını depolardan çıkararak savaş alanına süreceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda şu ifadelere yer verildi: "Rus ordusu, ağır zırhlı araç kayıplarını telafi etmek için 60 yıllık T-62 ana muharebe tanklarını konuşlandırarak karşılık vermeye çalışıyor. Rusya'nın önde gelen tank kuvveti olduğu varsayılan 1.Muhafız Tank Ordusu birimlerinin bile önceki kayıpları telafi etmek için T-62'lerle yeniden donatılacağı gerçekçi bir olasılık. Son günlerde, ilk olarak 1954'te sahaya çıkan Rus BTR-50 zırhlı personel taşıyıcılarının da ilk kez Ukrayna'da konuşlandırıldığı belirlendi. 2022 yazından bu yana, yaklaşık 800 T-62 depolardan alındı ve bazıları, geceleri etkinliklerini büyük olasılıkla artıracak olan iyileştirilmiş nişan alma sistemleri ile donatıldı. Bununla birlikte, bu eski araç türlerinin modern savaş alanında birçok güvenlik açığı bulunuyor."