İngiltere'de 6,7 Milyar Dolarlık Kripto Dolandırıcılığına Suçlama

İngiltere'de dünyada bugüne kadarki en büyük kripto para operasyonu olduğu düşünülen soruşturmada Çin vatandaşı bir kadın suçlu bulundu.

Yadi Zhang olarak da bilinen Zhimin Qian, değeri 6,7 milyar doları aşan kripto dolandırıcılıkta kilit rol oynamakla suçlanıyordu.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 47 yaşındaki şüphelinin 2014-2017 yılları arasında ülkesi Çin'de 128 binden fazla kişiyi dolandırdığı kaydedildi.

Qian'ın dolandırıcılıktan elde ettiği geliri, Bitcoin varlıklarına yatırarak sakladığı da belirtildi.

Zhimin Qian, 29 Eylül Pazartesi günü Londra'daki Southwark Crown Mahkemesi'nde büyük miktarda kripto parayı yasadışı olarak edinme ve bulundurma suçunu kabul etti.

Londra polisi soruşturmanın yedi yıl önce başladığını duyurdu.

Emniyet yetkilileri, Qian'in hesaplarındaki toplam 61.000 Bitcoin'e el konulduğunu açıkladı.

Soruşturmayı yürüten Isabella Grotto, Qian'ın uzun yıllar "adaletten kaçtığını" söyledi.

Polis, kadının sahte belgelerle Çin'den kaçarak İngiltere'ye girdiğini ve burada mülk satın alarak çaldığı parayı aklamaya çalıştığını söyledi.

Karar duruşması sonrası açıklama yapan Qian'ın avukatı Roger Sahota, Zhang'in mağdurların kayıplarını telafi etmeye hazır olduğunu söyledi.

Sahota, "Bayan Zhang bugün suçunu kabul ederek 2017'den beri tazminat bekleyen yatırımcılara biraz olsun teselli vermeyi ve kripto para değerlerindeki önemli artışın, kayıplarını telafi etmek için fazlasıyla yeterli fon bulunduğuna dair güvence vermeyi umuyor" dedi.

Ancak, İngiltere hükümetinin ele geçirilen miktarı hazinede tutmaya çalışacağına yönelik iddialar var.

BBC, bu iddialar için Hazine Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

Bir önceki iktidar döneminde mevzuatta yapılan değişiklikler, İngiltere kurumlarının kripto varlıkları ele geçirmesini, dondurması ve geri almasını kolaylaştırmayı amaçlıyordu.

Bu değişiklikler ayrıca bazı mağdurların hesaplarındaki varlıklarının serbest bırakılması için başvuruda bulunmalarına da olanak tanıyor.

'Zenginlik Tanrıçası'

Londra'da paket servis yaparak hayatını kazanan Jian Wen adlı bir Çinli de geçen yıl Qian'a suç ortaklığından yıl altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılık, 44 yaşındaki Wen'in bu dolandırıcılık geliri sayesinde, bir restoranın üstündeki evinden değeri milyonlarca sterlin olan bir eve kiracı olarak taşındığını açıkladı.

Polis, Wen'in elindeki 300 milyon sterlin değerindeki bitcoin'e el koyulduğunu duyurdu.

Dubai'de değeri 500 bin sterlini aşan iki mülk satın aldığı ortaya çıkan Wen, bunları Çinli bir işveren adına aldığını iddia etti.

Ancak savcılar Wen'in yüklü miktardaki Bitcoin'i nasıl elde ettiğini kanıtlayamamasının, bunun suç teşkil eden bir kaynaktan geldiğini gösterdiğini savundu.

Çin'de yayın yapan Lifeweek'in Qian ile ilgili haberine göre, 2024 yılında çoğunluğu 50 ila 75 yaş aralığındaki yatırımcılar, sahte yatırım fırsatlarına "on milyonlarca" yuan yatırdı.

Lifeweek'e göre, Qian kurduğu sistemle, o dönemde Çin'de kripto para biriminin popülerliğinden yararlanarak günlük temettü ve garantili kâr vadederek yatırımcıları dolandırdı.

Qian'ın şirketi, Çin'in finans ve teknoloji merkezi haline getiren şirketlerden olacağı vadiyle ülke genelinde yürüttüğü projeleri ve yatırımlarla göz boyadı.

Aralarında iş insanları, banka çalışanları ve yargı mensuplarının da bulunduğu bazı kişilerin, arkadaşları ve aileleri tarafından Qian'ın planına yatırım yapmaya teşvik edildiği de anlatılıyor.

Yatırımcıların, "Zenginlik Tanrıçası" olarak tanımlanan Qian hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığı da bildirildi.

İngiltere'deki Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, "İngiltere'deki en büyük kripto para ele geçirme vakası olan bu dava, dolandırıcıların elindeki suç gelirlerinin boyutunu gözler önüne seriyor" diyor.