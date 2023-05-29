İngiltere Başbakanı Sunak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.
İngiltere Başbakanı Sunak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.
Sunak, paylaşımında, "NATO müttefikleri olarak ticaretin geliştirilmesinden güvenlik tehditleriyle mücadeleye kadar ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
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