İngiltere Başbakanı Sunak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik ederek, iki ülkenin güçlü işbirliğini sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.