Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkan Yardımcısı Gilles Carbonnier, ICRC'nin Çin ile işbirliğini derinleştirmek için sabırsızlandığını belirtti. Carbonnier söz konusu açıklamayı, Salı günü sona eren 10. Beijing Xiangshan Forumu'nda yaptı.

ICRC, Çin ile işbirliğini derinleştirmek için sabırsızlanıyor

1. 10. Beijing Xiangshan Forumu'ndan çeşitli görüntüler

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkan Yardımcısı Gilles Carbonnier, ICRC'nin Çin ile işbirliğini derinleştirmek için sabırsızlandığını belirtti.

Carbonnier söz konusu açıklamayı, Salı günü sona eren 10. Beijing Xiangshan Forumu'nda yaptı.

"Yıllardır insani konularda ve özellikle de uluslararası insani hukuk alanında pek çok işbirliği yaptık. Uluslararası insani hukukun temelini de Cenevre Sözleşmeleri oluşturuyor.

Gelecek yıl Cenevre Sözleşmelerinin 75. yıldönümünü kutlayacağız. Çin de Cenevre Sözleşmelerini ilk imzalayan ülkelerden birisiydi. Bu çerçevede Çin ile işbirliğimizi derinleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çeşitli insani konularda ortak diyaloglar geliştirme ve deneyim paylaşma bağlamında pek çok işbirliği alanı oluşturduk."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)