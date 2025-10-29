Hollanda'da Erken Parlamento Seçimleri Bugün Yapılıyor

(ANKARA)- Hollanda, haziran ayında hükümetin düşmesinin ardından erken parlamento seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Son anketlerde aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın partisi PVV'nin yarışı az farkla önde olduğu görülse de hiçbir partinin tek başına hükümet kurmak için gereken 76 sandalyeye ulaşması beklenmiyor.

Hollanda'da bugün erken parlamento seçimleri yapılıyor. Ülkede dört parti, anketlere göre oldukça yakın oy oranlarına sahip. Kampanya sürecinde konut krizi, göçmen politikaları, çevre ve doğa ile sağlanan sağlık hakları halk tarafından tercih belirleyici faktörler olarak öne çıktı.

Seçimin galibini, son ana kadar kararsız olan seçmenlerin belirleyeceği belirtiliyor. Hollanda'da anket şirketlerine göre, "seçmenlerin yaklaşık yüzde 13'ü halen kime oy vereceği konusunda kararsız". Tercihini belirten seçmenlerden ise sadece yüzde 26'sı "kararının değişmeyeceğini" ifade ediyor.

Anketlerde ciddi rekabet var

Son anketlerde partilerin oy oranlarının birbirine çok yakın olduğu görülüyor. Aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi (PVV) yüzde 17-18 bandıyla az bir farkla ilk sırada yer alıyor. PVV'yi yüzde 15 ile GL-PVDA, yüzde 13 civarı ile Hristiyan Demokrat Parti CDA, yüzde 12 civarı ile Demokratlar 66 ve yüzdde 11 ile merkez sağ VVD partilerinden oluşan bir grup izliyor. Uzmanlar, yerel basına "sıralamanın seçim bitene kadar netleşmeyeceğini" ifade etti.

Wilders için iktidar yolu kapalı görünüyor

Geert Wilders, 22 Kasım 2023'teki seçimleri kazanarak bir koalisyon kurmuş, ancak bu hükümet mülteci tedbirleri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çökmüştü. Hollanda basınında, "bu çöküşün ardından ana akım partilerin Wilders ile hükümet kurmak istemedikleri" haberleri yer aldı.

Öncelik konut krizi, ancak göçmen meselesi de belirleyici olacak

Seçim anketlerinde, "seçmenlerin öncelikleri" sorulduğunda, yüzde 50 ile "konut sorunu" ilk sırada yer alıyor. Bu konuda GL-PvdA ve D66 en güvenilir partiler olarak öne çıkıyor.

Ancak hükümetin düşmesine neden olan göçmen meselesi, seçmenlerin yüzde 36'sı için en önemli konu olarak ikinci sırada. Bu alanda, PVV ve JA21 partileri, "en güvenilir" olarak kayıtlara geçti. Seçmenler için diğer öncelikli konular ise sağlık harcamaları, çevre ve doğa ile güvenlik olarak sıralanıyor.

Türk Kökenli Adaylar ve Denk Partisi

Hollanda'da seçimlerde, farklı partilerin listelerinden 29 Türk kökenli aday da meclise girebilmek için yarışacak. Çoğunluğunu Türk ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi ise "mevcut 3 olan sandalye sayısını 5'e çıkarmayı hedeflendiğini" açıkladı. Ülke genelinde yaşayan 600 bin kadar Türk, bu konuda belirleyici olacak. Denk Partisi yetkilileri, "Türk vatandaşların sandığa gitmesi durumunda hedeflerine ulaşacaklarını" iddia ediyor.