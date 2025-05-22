Hindistan'da Türkiye boykotu: Diğer ülkelerdeki Türkiye boykotları ne kadar etkili olmuştu?

Hindistan'da Türkiye'ye yönelik boykot çağrıları artarak devam ediyor. Son olarak ülkedeki 13 milyon manava ürün sağlayan distribütörler federasyonu, tüm Türk ürünlerini süresiz olarak boykota başladıklarını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre bazı büyük internet mağazaları da Koton, Mavi ve LC Waikiki gibi Türk markalarının satışını durdurdu.

nın ne kadar etkili olduğu henüz istatistiklere yansımadı.

Öte yandan bu, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ilk boykot çağrısı değil.

Daha önce bölgesel gerilimler yaşadığı ülkelerde, zaman zaman Türkiye'ye boykot çağrıları yapılmıştı.

Bu boykotların ne kadar etkili olduğunu inceledik.

İsrail: 2010 ve 2024'te turizmde düşüş

Türkiye'nin son yıllarda Orta Doğu'da en fazla gerilim yaşadığı ülkelerden biri İsrail. 2002'de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas'ı "terör örgütü değil kurtuluş grubu" olarak tanımlaması, sık sık İsrail'in tepkisini çekti. Türkiye de İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarını sert bir şekilde kınadı.

Bu bağlamda 2010'da İsrail Turizm Bakanı Stas Mseznikov, 2024'te de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir Türkiye'ye boykot çağrısı yaptı.

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan (KTB) veriler, 2010'da İsrailli turist sayısının bir önceki yıla göre %66 azaldığını, 2024'te ise turist sayısının iki yıl önceye oranla %90 düştüğünü gösteriyor.

2022 yılında İsrailliler, Türkiye'ye giden turistlerin yüzde 2'ye yakınını oluşturmuştu. 2024'te bu oran yüzde 0,1'e düştü. Türkiye'nin turizm geliri kaybı yaklaşık 1 milyar dolar oldu.

Öte yandan bu boykot çağrıları dış ticarette etkili olmadı.

Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2009'dan 2011'e kadar aralıksız arttı.

2024'te Türkiye'nin İsrail'e ihracatı ciddi oranda azalsa da bunun boykottan mı yoksa Türk hükümetinin İsrail'le ticareti kısıtlamasından mı olduğunu ölçmek mümkün değil.

Rusya: Uçak krizinin ardından ihracat ve turizmde büyük kayıplar

Türkiye'nin 2015 yılında Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından Rusya hem Türkiye'den ürün alımını kısıtladı hem de vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeme çağrısında bulundu.

Bunun Türk ekonomisine maliyeti milyarlarca dolar oldu.

Türkiye 2014'te Rusya'ya yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracat yaparken 2015'te bu miktar 1,7 milyar dolara düştü ve bir daha eski seviyelerine gelmesi 2022'yi buldu.

2014'te Türkiye'ye 4,4 milyon Rus turist giderken 2016'da bu sayı 866 bine düştü.

Böylece Türkiye'nin yalnızca 2016'daki Rus turizminden gelir kaybı 2 milyar dolara yakın oldu.

İhracattaki düşüşle birlikte Rusya'nın Türkiye'ye boykotunun kaybı 10 milyar dolardan fazla oldu.

Mısır: Mursi'nin ardından boykot çağrıları etkisiz kaldı

Mısır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilişkilere sahip olduğu Müslüman Kardeşler'den Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te bir askeri darbeyle devrilmesinin ardından Türkiye – Mısır ilişkileri kötüleşti.

Türkiye, Mursi'yi deviren Abdülfettah Sisi'yi uzun bir süre devlet başkanı olarak tanımazken iki ülke arasında Libya başta olmak üzere çeşitli bölgesel gerilimler yaşandı.

Mısır'da 2015, 2018 ve 2020'de Türkiye'nin boykot edilmesi için iki ayrı kampanya yapıldı.

Fakat bunların etkileri sınırlı kalmış gözüküyor.

İki ülke 2021'den itibaren ilişkilerini normalleştirmeye başladı ve 2023'te karşılıklı büyükelçi atadı.

Suudi Arabistan: 2018'de etkilemedi, 2021'de milyarlarca dolar kaybettirdi

Türkiye'ye yönelik boykot çağrılarının yapıldığı bir diğer ülke de Suudi Arabistan'dı.

2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Türkiye'nin Riyad yönetimini suçlaması nedeniyle Suudi sosyal medya kullanıcıları bir boykot kampanyası başlattı.

Fakat bunun turizm ve ihracat verilerine önemli bir etkisi olmamış gözüküyor.

Öte yandan iki ülkenin bölgesel rekabeti sonucu 2020'de Suudi Prens Abdülrahman ve Suudi Ticaret Odası'nın da destek verdiği boykot kampanyasıysa Türkiye'ye daha fazla zarar verdi.

2020'de pandemi nedeniyle tüm ülkelerden gelen turist sayıları azalırken 2021'de artış yaşanmıştı.

Fakat Suudi Arabistan'dan gelen turist sayısı 2021'de de düşmeye devam etti.

Türkiye'nin Riyad'a ihracatı da yüzde 90 azaldı.

Türkiye'ye milyarlarca dolara mal olan bu durum 2023'ten itibaren normale döndü.

Bunda iki ülkenin liderinin 2022'den itibaren görüşmeye başlamasının etkisi vardı.

BAE: Boykot çağrısı etkili olmadı

Türkiye'nin Suudi Arabistan'la olduğuna benzer bir şekilde bölgede ters düştüğü ve hatta 2016'daki darbe girişiminin finansörü olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'nin eski emniyet müdürü Dhahi Khalfan, 2020'de Türkiye'nin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Fakat bu çağrının bir etkisi olmuş gözükmüyor.

Türkiye'nin 2020'de BAE'ye ihracatı bir miktar düşmüş olsa da bunda pandeminin de etkisinin bulunması mümkündü.

Türkiye ve BAE 2020'de bir normalleşme süreci başlattı.

2021'de ise hem ihracat hem de turist sayısı pandemi öncesi dönemi aştı.

Irak: Çağrıların etkisi sınırlı

Iraklı Kürtler 2019'da Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle bir boykot çağrısı yaptı.

2023'te ise Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerindeki su akışını kısıtladığı nedeniyle Irak genelinde boykot çağrıları yapıldı.

Fakat iki çağrının da etkisi sınırlı kalmış gözüküyor.