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Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Hindistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Eyalet Tarım Bakanı, ürün zararı ile ilgili rapor beklediklerini açıkladı.

HİNDİSTAN'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde son iki günde etkili olan şiddetli yağışlarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı. Eyalet Tarım Bakanı Anju Sharma, ürün zararıyla ilgili rapor gelmesini beklediklerini belirterek, "Bölge yetkilileri, kayıpları değerlendirecek ve bugün raporlarını sunacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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