Greta Thunberg, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Çevre kirliliği protestolarıyla ünlenen İsveçli aktivist Greta Thunberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Thunberg'in savaşın çevresel sonuçlarına dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.