Greta Thunberg, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü
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Çevre kirliliği protestolarıyla ünlenen İsveçli aktivist Greta Thunberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Thunberg'in savaşın çevresel sonuçlarına dikkat çekmek için çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışacağı belirtildi.
Çevre kirliliği protestolarıyla dikkat çekerek dünya çapında ünlü olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Thunberg'in çevreci sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte savaşın çevre boyutuna dikkat çekeceği ifade edildi.Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Greta Thunberg ve beraberindekilerin, Savaşın Çevresel Sonuçları Üzerine Uluslararası Çalışma Grubu'nun ilk toplantısını Ukraynalı üst düzey yetkilerle birlikte gerçekleştirdiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya