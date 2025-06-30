Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı

Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
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Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı
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ABD'nin Detroit kentinde gökyüzünde adeta tomar tomar para yağdı. 58 yaşında hayatını kaybeden ve yerel halk tarafından "cömertliğiyle tanınan" Darrell Thomas anısına düzenlenen veda töreninde helikopterle para dağıtıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, vatandaşların üzerlerine yağan paraları kapmak için birbirleriyle yarıştıkları görüldü.

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit kentinde gökyüzünden adeta para yağdı. Kentin doğu yakasında düzenlenen bu sıra dışı veda töreni, yerel halk tarafından "cömertliğiyle tanınan" Darrell Thomas anısına gerçekleştirildi.

27 Haziran günü, Gratiot Caddesi ile Conner Caddesi'nin kesişiminde, gökten saçılan yüzlerce dolar mahalleliyi hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Etkinlik, 15 Haziran'da 58 yaşında hayatını kaybeden Darrell Thomas'a bir vefa niteliğindeydi.

KOMŞULARIYLA GÜÇLÜ BAĞLAR KURMUŞTU

Mahallenin simge isimlerinden biri olan Thomas, ailesine olan düşkünlüğü, komşularıyla kurduğu güçlü bağlar ve klasik otomobillere olan tutkusu ile tanınıyordu. Onun anısını yaşatmak isteyen oğulları ise bu veda töreninin fikir öncüsü oldu.

HELİKOPTERLE PARA DAĞITTILAR

Babalarının anısını yaşatmak ve onun topluma olan sevgisini son bir kez daha göstermek için, sahibi olduğu oto yıkama işletmesinin yakınlarında helikopterle para dağıttı.

"TOPLUM İÇİNDE BİR EFSANEYDİ"

"Detroit, belki babamı tanımayanlarınız da vardır ama o mükemmel bir babaydı," diyen Smoke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplum içinde bir efsaneydi. Herkese yardım ederdi ve bu, herkese yaptığı son iyilikti. Hepsi bu."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Keşke Müslüman olarak ahirete göçseydi ..

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

topladıklarını atmış tekrar

Yorum Beğen6
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