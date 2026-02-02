Giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı

Haberler

200'ün üzerinde mağazası ve 5 bin 500 çalışanı ile İngiltere'nin köklü hazır giyim markalarından River Island, online alışverişe yönelimin hızlanması ve artan işletme maliyetleri nedeniyle bu hafta sonu 11 mağazasını kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

  • River Island, İngiltere ve İrlanda'da 11 mağazasını kalıcı olarak kapatma kararı aldı.
  • Kapatılacak 11 mağaza, şirketin daha önce duyurduğu 33 mağazalık kapanış planının bir parçasıdır.
  • River Island'ın İngiltere ve İrlanda genelinde 200'ün üzerinde mağazası ve yaklaşık 5 bin 500 çalışanı bulunuyor.

İngiltere'nin köklü hazır giyim markalarından River Island, yeniden yapılandırma süreci kapsamında bu hafta sonu 11 mağazasını kalıcı olarak kapatma kararı aldı.

River Island'ın kapatma kararı, İngiltere'de artan işletme maliyetleri ve online alışverişe yönelimin hızlanmasıyla zorlanan perakende sektörünün son örneklerinden biri oldu. Kapatılacak 11 mağaza, şirketin daha önce duyurduğu 33 mağazalık kapanış planının bir parçası olarak belirlendi.

200 MAĞAZA, 5 BİN 500 ÇALIŞAN

Dünya'da yer alan habere göre;İngiltere ve İrlanda genelinde 200'ün üzerinde mağazası bulunan River Island, yaklaşık 5 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Şirket yetkilileri, alınan kararların mali yapıyı korumayı ve daha derin bir krizin önüne geçmeyi amaçladığını belirtiyor.

İFLAS KORUMAYA KARŞI ÖNLEM

River Island, geçtiğimiz yıl ağustos ayında bazı mağazaların kapatılmasını içeren yeniden yapılandırma planını kamuoyuna açıklamıştı. Atılan adımların, şirketin iflas koruma sürecine girmesini engellemeye yönelik olduğu ifade ediliyor. Plan kapsamında ayrıca 71 mağazada daha düşük kira ödenmesi için anlaşmalar yapıldığı bildirildi.

CEO'DAN DİJİTAL VURGUSU

River Island CEO'su Ben Lewis, markanın İngiliz ana caddelerinde uzun yıllara dayanan bir geçmişi olduğunu hatırlatırken, tüketici alışkanlıklarının hızla dijital kanallara kaymasının mevcut mağaza yapısını zorladığını söyledi. Lewis, bu dönüşümün şirketi kaçınılmaz olarak yeniden yapılanmaya ittiğini dile getirdi.

