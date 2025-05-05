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Fransa'da Demir Yolu Çalışanlarından Ücret Artışı İçin Grev Kararı

Fransa'da Demir Yolu Çalışanlarından Ücret Artışı İçin Grev Kararı
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Fransa'da demir yolu çalışanları, sendikaların çağrısıyla 5-11 Mayıs tarihleri arasında ücret artışı talebiyle greve gitme kararı aldı. Grev nedeniyle Paris ve çevresinde RER hizmetlerinde aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

FRANSA'da demir yolu çalışanlarının ücret artışı talebiyle grev kararı aldığı bildirildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, sendikaların çağrısıyla demir yolları çalışanları ücret artışı talebiyle 5-11 Mayıs'ta greve gitme kararı aldı. Sendika üyesi işçilerin grevi nedeniyle Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde başkent ve banliyöler arası hizmet veren RER'de (Bölgesel Ekpres Ağı) aksamalar yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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