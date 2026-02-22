Haberler

Fransa'dan AB'ye 'ortak yanıt' çağrısı

Fransa'dan AB'ye 'ortak yanıt' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa, ABD'nin küresel tarifeleri artırma kararına karşı Avrupa Birliği'nin ortak bir yanıt vermesini talep etti. Fransa Ticaret Bakanı Nicolas Forissier, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergilerinin yasa dışı olduğuna dair kararının ardından görüşmelerde bulundu.

FRANSA, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel tarifeleri artırma kararına karşı Avrupa Birliği'nin ortak yanıt vermesini istedi.

Fransa Ticaret Bakanı Nicolas Forissier, dün İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Paris'in, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ticaret ortaklarına uyguladığı mevcut gümrük vergilerinin çoğunun yasa dışı olduğuna karar vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararı konusunda Avrupa Birliği'ndeki (AB) muhatapları ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. Forissier, AB'nin, ABD'nin son gümrük vergisi hamlesine karşılık verecek araçlara sahip olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi