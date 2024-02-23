Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Perşembe akşamı gruplarını ikinci sırada bitiren takımlarla, UEFA Avrupa Ligi'ni üçüncü sırada bitirerek Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında play-off turu rövanş maçları oynandı.

Bu maçlar sonucunda sekiz takım Konferans Ligi'nde son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Fenerbahçe ile birlikte son 16 turuna doğrudan yükselen takımlarsa şöyle:

Son 16 turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi Cuma günü saat 15.00’te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Son 16 turunda İsrail, Yunanistan ve Belçika'dan ikişer takım var. Aynı ülkeden iki takım kural gereği birbirleriyle eşleşemeyecek.

İki ayaklı son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, ikinci maçlarsa 14 Mart'ta oynanacak.

Sekiz takım turnuvada çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final kuraları ise 15 Mart'ta çekilecek.

Muhtemel rakipler kimler?

Hollanda futbolunun en önemli takımlarından biri olan Ajax, bu sezon ligde ve Avrupa'da beklenen performansı sergileyemiyor.

Ancak buna rağmen son 16 turunda Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında en dişlisi olabilir.

Başkent Amsterdam temsilcisi 22'nci haftası tamamlanan Hollanda Ligi Eredevisie'de topladığı 36 puanla, lider PSV'nin 26 puan gerisinde beşinci sırada.

Brighton, Marsilya ve AEK'nın bulunduğu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu üçüncü sırada tamamladılar. Grupta yalnızca bir galibiyet ve iki beraberlik alabilen Ajax, play-off turunda ise Beşiktaş'ın bulunduğu Konferans Ligi D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Bodø/Glimt'i eledi.

22 yaşındaki Hollandalı futbolcusu Brian Brobbey, tüm kulvarlarda kaydettiği 19 golle takımda öne çıkan futbolcu.

Başkent Zagreb temsilcisi Hırvatistan liginde kazandığı 24 şampiyonlukla ülke futbolunun en başarılı takımı konumunda.

2005-06 sezonundan bu yana şampiyonluğu bir kez kaptırmış olsa da bu sezon lider Rijeka ve ikinci Hajduk Split'in gerisinde üçüncü sırada. Zirveyle arasında altı puan fark var.

Sezon başında milli takımın da kalesini koruyan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i Fenerbahçe'ye sattılar. Bruno Petkovic attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu.

Konferans Ligi C Grubu'nun Viktoria Plzen'in arkasında ikinci tamamladılar. Play-off turunda ise İspanya La Liga'dan Real Betis'i elediler.

Maccabi Haifa, aynı turnuvada İsrail'i temsil eden diğer bir takım olan Maccabi Tel-Aviv ile bu sezon 22 haftası geride kalan ulusal ligde 49 puanla zirveyi paylaşıyor.

Maccabi Haifa'nın İsrail liginde 15 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon 17 gol atan Frantzdy Pierrot ve 16 gol atan Dean David takımın skor yükünü taşıyor.

Villareal, Rennes ve Panathinaikos ile birlikte mücadele ettikleri UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nu üçüncü sırada tamamladılar. Konferans Ligi play-off turunda ise Belçika'nın Gent takımını elediler.

Norveç ulusal ligi Eliteserien'in 2023 sezonunu beşinci sırada tamamlayan Molde, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

Burada ise Leverkusen ve Karabağ'ın ardından H Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı.

Konferans Ligi play off turunda ise Legia Varşova'yı yenerek son 16 turuna kalmaya hak kazandı.

Molde son altı Avrupa maçının dördünde galip geldi.

Yunanistan Süper Lig'ini 47 kez kazanarak ülkenin en başarılı takımı olan Olympiakos, bu sezon ise lider AEK'nın beş puan gerisinde dördüncü sırada.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nu West Ham ve Freiburg'un arkasında üçüncü sırada tamamlayan Pire takımı, Konferans Ligi play off turunda son Macar ligi şampiyonu Ferencváros'u eledi.

Faslı forvet oyuncusu Ayoub El Kaabi, kaydettiği 17 golle takımın en golcü futbolcusu. Yunan futbolcu Konstantinos Fortounis de 9 gol ve 14 asistle öne çıkan bir performans sergiliyor.

İsviçre'nin 17 şampiyonluk ile en fazla şampiyon olan üçüncü futbol kulübü olan Servette, bu sezon Slavia Prag, Roma ve Sheriff ile yarıştığı UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nu üçüncü sırada tamamladı.

Servette, Konferans Ligi play-off turunda ise turnuvada Fenerbahçe ile yarıştığı H Grubu'nu ikinci sırada bitiren Bulgar temsilcisi Ludogorets'i eledi.

0-0'ın rövanşında Bulgaristan'da Ludogorets'i 1-0 yenen Servette, deplasmanda oynadığı yedi Avrupa maçını kazanamama serisine son vermiş oldu.

Servette, İsviçre Süper Ligi'nde lider Young Boys'un yedi puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Fildişili forveti Chris Bedia 16 golle takımın en golcüsü.

Avusturya Bundesliga'da 19. haftanın sonunda RB Salzburg'un iki puan gerisinde ikinci sırada olan Sturm Graz, ülke futbolunun köklü kulüplerinden birisi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun Atalanta ve Sporting Lizbon'un arkasında üçüncü sırada tamamladı.

Konferans Ligi play-off turunda Slovan Bratislava'yı da toplamda 5-1'lik skorla rahat geçti.

Sturm Graz, 2000/01 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci grup aşamasından bu yana ilk kez bir Avrupa turnuvasında bahar aylarını görüyor.

Union Saint-Gilloise, Belçika Pro Lig'in kazandığı 11 zaferle en çok şampiyon olan üçüncü takımı.

Saint-Gilles bölgesi takımı için bu sezon da işler yolunda gidiyor. Takım, sekiz puan farkla Anderlecht'in önünde lider durumda. 1934-35 sezonundan beri ligde ipi göğüsleyemeyen takım bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmeye çok yakın.

UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu Liverpool ve Toulouse'un ardında üçüncü bitiren Union SG, Konferans Ligi play-off turunda Alman temsilcisi Frankfurt'u eleyerek turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.

Cezayirli forveti Mohamed Amoura, attığı 20 golle takımın en önemli hücum kozu.

Union SG tüm turnuvalarda oynadığı son 20 maçtan sadece birini kaybetti ve 13'ünde galip geldi.

Kaynak: UEFA ve Transfermarkt