Eskişehir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaklaşık 260 hektar alanda etkili olan orman yangınının havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapılıyor.

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangın, 300 personel ve 95 yangın söndürme gönüllüsü tarafından 5 helikopter, 26 arazöz, 7 su ikmal aracı, 7 dozer, 4 greyder ve bir iş makinesiyle kontrol altına alındı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, çevre belediyelerin itfaiyeleri ile Ankara, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar ve Isparta'dan gelen orman teşkilatına bağlı destek ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangının 23'üncü saatinde kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başladı.

Yapıldak ve Büyükyayla göletlerinden su alan helikopterler ile belediye ekipleri, Kırka Boraks Madeni İtfaiyesi ve iş makineleri soğutma çalışmalarına destek verdi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, teknik ekibiyle çalışmaları sahada koordine etti.

Yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan, dronla görüntülendi.