Epstein ve çevresinin gözü de Somaliland'daymış, ticari hedef olarak belirlemişler

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni yayımlanan belgelere göre, Epstein ve çevresi ilk olarak İsrail tarafından tanınan Somaliland Bölgesi'ni yıllar boyunca stratejik ve ticari bir hedef olarak değerlendirdi.

Soruşturma dosyalarının kamuoyuna açılan kısmında, Epstein'e gönderilen e-postalarda Somaliland'ın tanınmasının "diğer ülkelere olan faydaları" ve "Somaliland'ın tanınması" gibi konuların gündeme geldiği görüldü.

14 YIL ÖNCEKİ MAİLLERDE KONUSU GEÇMİŞ

2012 tarihli bir e-postada Epstein, Somaliland'daki Berbera Limanı çevresinde "büyük, temiz ve henüz kullanılmamış su rezervleri" bulunduğunu belirterek, bölgede bir su şirketi kurulmasını önerdi. Yazışmada Suudi Arabistan'a doğrudan deniz taşımacılığı yapılabileceği, projenin hızlı, karlı ve lojistik açıdan kolay olduğu ifade edildi.

Aynı dönemde, Somaliland'da "Somaliwood Studios" adıyla bir film ve medya merkezi kurulması önerildi; bu merkezin bölgesel ve kültürel etki yaratacağı vurgulandı.

PETROL ARAMAK İÇİN 50 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

2013 yılına ait belgelerde ise Somaliland'da petrol arama faaliyetleri için üç büyük blokta 50 milyon dolarlık finansman talep edildi ve petrol potansiyelinin "olumlu" olduğu kaydedildi.

SOMALİLAND'I İLK TANIYAN ÜLKE İSRAİL OLDU

Tüm bu yazışmalarınüzerinden yıllar geçtikten sonra bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ı ilk tanıyan ülke ise İsrail oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland'ı "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını açıkladı.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş, ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız devlet olarak tanınmamıştı. Somali yönetimi ise bölgeyi ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu'nun yetkisinde olduğunu vurguluyor.

EPSTEİN'İN ÖLÜMÜ VE SUÇLARI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019'da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde hücresinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında, Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, Michael Jackson, David Copperfield, Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesine göre, bu ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi" iddialarına dair kanıt bulunamadı. Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucu resmi olarak açıklandı.