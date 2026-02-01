Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Epstein davası, küresel elitlerin teknolojik ve stratejik planlamalarına dair yeni belgelerle gündemdeki yerini koruyor. Ortaya çıkan 3 Mart 2017 tarihli e-posta trafiği, Jeffrey Epstein'in Bill Gates ve ekibiyle yürüttüğü iş birliğinin teknik detaylarını gün yüzüne çıkardı.

"BGC3" PROJESİ VE 5 KRİTİK BAŞLIK

"bgc3 teslimatları ve kapsamı" konu başlığıyla gönderilen e-postada, Epstein'in ulusal güvenlikten sağlığa kadar geniş bir yelpazede öneriler sunduğu görülüyor. Yazışmada "Bill" hitabıyla doğrudan Gates'e hitap edilirken, şu beş ana başlık üzerinde çalışıldığı belirtiliyor:

Pandemi Simülasyonu : Salgın türlerine (Strain pandemic) yönelik teknik şartnameler ve takip önerilerinin hazırlanması.

Nöroteknolojik Silahla r: Ulusal istihbarat ve savunma sanayiinde "silah" olarak kullanılabilecek nöroteknolojiler üzerine bir beyaz bülten (whitepaper) çalışması.

Dijital Sağlık Verileri : Kişisel sağlık verilerine erişimi iyileştirecek ve güvenliği sağlayacak, "sıfır bilgi kanıtı" tabanlı dijital sistemlerin geliştirilmesi.

Kronik Hastalıklar ve Beyin Bilimi : Dejeneratif ve kronik hastalıklara yönelik nöroteknolojik tavsiyeler sunulması.

Sağlık Ekonomisi : ABD'deki tüketici sağlığı harcamaları üzerine kapsamlı rapor hazırlanması.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ EPSTEİN'İN MASASINDAYDI"

Belgeye göre Epstein, Gates ile yaptığı görüşmenin ardından aralarında "Rodger, Mark, Chris, Trevor ve Geoff" gibi isimlerin de bulunduğu bir uzman grubuyla bu projelerin çıktılar üzerine çalıştığını ifade ediyor. Yazışmanın sonunda Epstein, bu fırsat için teşekkür ederek "her türlü yardıma hazır olduğunu" belirtiyor.

Bu sızıntı, özellikle 2020 yılından sonra dünya gündemini sarsan pandemi ve biyoteknoloji tartışmalarının, Epstein gibi tartışmalı figürlerin gölgesinde çok daha önceden planlandığına dair komplo teorilerini ve etik tartışmaları yeniden alevlendirdi.