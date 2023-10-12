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Endonezya'da Turbalık Alanda Çıkan Yangın İtfaiyeciler Tarafından Söndürüldü

Endonezya'nın Güney Sumatra vilayetindeki Ogan Ilir'de turbalık bir alanda çıkan yangın, itfaiyeciler ve bölge sakinleri tarafından birlikte söndürüldü. Endonezya'da El Nino hava fenomeninin neden olduğu uzun süreli kuraklık, arazi ve orman yangınlarında artışa sebep oluyor.