Endonezya'da Turbalık Alanda Çıkan Yangın İtfaiyeciler Tarafından Söndürüldü
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Endonezya'nın Güney Sumatra vilayetindeki Ogan Ilir'de turbalık bir alanda çıkan yangın, itfaiyeciler ve bölge sakinleri tarafından birlikte söndürüldü. Endonezya'da El Nino hava fenomeninin neden olduğu uzun süreli kuraklık, arazi ve orman yangınlarında artışa sebep oluyor.
CAKARTA, 12 Ekim (Xinhua) -- İtfaiyeciler ve bölge sakinleri Endonezya'nın Güney Sumatra vilayetindeki Ogan Ilir'de turbalık bir alanda çıkan yangını söndürmek için birlikte çalıştı.
Endonezya'da El Nino hava fenomeninin uzun süreli kurak bir mevsim getirmesi nedeniyle son zamanlarda arazi ve orman yangınlarında artış görüldü.
Kaynak: Xinhua / Dünya