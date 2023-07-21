Endonezya'da El Nino Kuraklığı
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Endonezya'da 2023 Haziran ayında başlayan El Nino hava olayı ülkede yağışsız geçen yaz mevsimini daha kurak ve uzun hale getirdi. Tarım Bakanlığı, El Nino'nun etkilerine karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.
BOGOR, 21 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'na (BMKG) göre, 2023'ün Haziran ayında başlayan El Nino hava olayı ülkede zaten yağışsız geçen yaz mevsimini daha kurak ve daha uzun hale getirdi.
Tarım Bakanlığı, El Nino gerçekleştiğinde başlıca gıda üretim tamponları olacak bazı eyaletlerde hazırlık yaptı. Bu eyaletler arasında Orta Cava ve Doğu Cava da bulunuyor. Öte yandan yetkililerden, El Nino'nun bu yılın Ağustos ve Eylül ayında bölgede beklenen etkilerine karşı özellikle pirinç gibi gıda stoklarının temin edilmesi için tedbir almaları istendi.
El Nino hava olayı, Orta Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal koşulların üzerinde ısınmasıyla meydana geliyor.