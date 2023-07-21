Endonezya'da El Nino Kuraklığı

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bogor Regency bölgesinde yer alan Cisalada köyündeki çeltik tarlalarında pirinç hasadı yapan çiftçiler, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

BOGOR, 21 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'na (BMKG) göre, 2023'ün Haziran ayında başlayan El Nino hava olayı ülkede zaten yağışsız geçen yaz mevsimini daha kurak ve daha uzun hale getirdi.

Tarım Bakanlığı, El Nino gerçekleştiğinde başlıca gıda üretim tamponları olacak bazı eyaletlerde hazırlık yaptı. Bu eyaletler arasında Orta Cava ve Doğu Cava da bulunuyor. Öte yandan yetkililerden, El Nino'nun bu yılın Ağustos ve Eylül ayında bölgede beklenen etkilerine karşı özellikle pirinç gibi gıda stoklarının temin edilmesi için tedbir almaları istendi.

El Nino hava olayı, Orta Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normal koşulların üzerinde ısınmasıyla meydana geliyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bogor Regency bölgesinde yer alan Cisalada köyündeki çeltik tarlalarında pirinç hasadı yapan çiftçiler, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bogor Regency bölgesinde yer alan Cisalada köyündeki çeltik tarlalarında pirinç hasadı yapan çiftçiler, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bogor Regency bölgesinde yer alan Cisalada köyünde teraslar halindeki çeltik tarlalarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bogor Regency bölgesinde yer alan Cisalada köyündeki çeltik tarlalarında pirinç hasadı yapan çiftçiler, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bogor Regency bölgesinde yer alan Cisalada köyündeki çeltik tarlalarında pirinç hasadı yapan çiftçiler, 20 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)