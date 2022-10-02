Endonezya'da 174 kişinin öldüğü futbol maçının hastane görüntüleri ortaya çıktı

Endonezya'da bir futbol maçı sırasında yaşanan izdihamda 174 kişi ölürken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Endonezya Futbol Federasyonu can kayıplarından taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tutarken, olayın ardından ülkede ligler bir hafta ertelendi. Öte yandan onlarca kişinin hayatını kaybettiği korkunç olayda hastanede yaşananlara dair de yeni bir görüntü servis edildi. Videoda koridorların ölü ve yaralılarla dolup taştığı görülüyor.

Endonezya'nın Java eyaletine bağlı Malang'ta Endonezya ligi maçında Arema ve Persebaya Surabaya takımları karşı karşıya geldi. Arema evinde oynadığı maçta rakibine 3-2 yenilince, binlerce taraftar bir anda sahaya daldı.

YAŞANAN İZDİHAMDA 174 KİŞİ ÖLDÜ

Rakip takım oyuncuları koşarak sahanın dışına kaçtı. Bazı Arema oyuncuları taraftarların saldırısına uğradı. Polis, sahaya giren taraftarlara cop ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sonrası taraftarlar sahanın dışına kaçmaya başladı. Yaşanan izdihamda 174 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla da yaralı var.

FEDERASYON CAN KAYIPLARINDAN GÜVENLİK GÜÇLERİNİ SORUMLU TUTTU

Endonezya Futbol Federasyonu, olaylarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Federasyon can kayıplarından, taraftarlara sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini sorumlu tuttu. Olayın ardından Endonezya'da ligler bir hafta ertelendi.

HASTANE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Endonezya'daki korkunç olayda hastane görüntüleri de ortaya çıktı. İnternete düşen videoda, hastane koridorlarının onlarca ölü ve yaralıyla dolup taştığı, güvenlik güçlerinin yaralıları hayata döndürmek için yoğun mücadele verdiği anlar yer alıyor.