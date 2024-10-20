Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

ABD'li milyarder Elon Musk bonkör çıktı. Musk, Trump'ın kazanması için kesenin ağzını açtı.

HER GÜN BİR KİŞİYE 1 MİLYON DOLAR

ABD'li milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasına katılanlardan her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK EYALETLERDE SEÇMENLERE SESLENDİ

Musk, Pensilvanya'nın Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin imza kampanyası ile ilgili konuştu. Seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Elon Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini veren Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu söyledi.