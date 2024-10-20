Üye Girişi
Haberler

Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı milyarder Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasına katılanlardan her gün seçilecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

ABD'li milyarder Elon Musk bonkör çıktı. Musk, Trump'ın kazanması için kesenin ağzını açtı.

HER GÜN BİR KİŞİYE 1 MİLYON DOLAR

ABD'li milyarder Elon Musk, kritik eyaletlerde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen siyasi eylem komitesinin kampanyasına katılanlardan her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

SEÇİMLERİN KADERİNİ BELİRLEYECEK EYALETLERDE SEÇMENLERE SESLENDİ

Musk, Pensilvanya'nın Harrisburg kentindeki mitingde, Trump'ın seçim kampanyasını destekleyen 'America PAC' adlı siyasi eylem komitesinin imza kampanyası ile ilgili konuştu. Seçimlerin kaderini belirleyecek eyaletlerde oy kullanan ve bu kampanyayı imzalayan seçmenlere seslenen Elon Musk, 5 Kasım'a kadar her gün belirlenecek bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurdu. Harrisburg'da ilk 1 milyon doları kazanan kişiye ödül çekini veren Musk, bu şekilde eylem komitesinin kampanyasının basında ses bulmasını umduğunu söyledi.

Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Donald Trump Elon Musk Teknoloji Politika Ekonomi Dünya

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj

Bakan Memişoğlu duyurdu! Özel hastanelere düzenleme geliyor

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
500

Yorumlar (5)

Görkem Uğur:

bunlar da zengin makarnacı. Keşke ülkemizi örnek almasalardı

12
1
yanıtYanıtla
Ender YILDIRIM:

trump sırf kriptoya yüksek destek verecek diye onu destekliyor. bu uğurda para dağıtıyor bide. çıldırmış.

8
0
yanıtYanıtla
Ahmet Soner Aydın:

Trump adamdır, nasıl katılabiliriz?

2
2
yanıtYanıtla
Muratmurat:

Ben trampcıyım aga :)

0
2
yanıtYanıtla
Mert Kalyoncu:

Sadece Amerikalılar katılabilir

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangisi "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo" Oscar ödüllerini kazanmış bir filmdir? Demir Maske yazarı kim? "Üç Silahşorlar"ın devamı niteliğinde olan "Demir Maske" adlı romanın yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster cevapları! Savcı Y. E. kimdir? Yenidoğan Çetesi'nin çökerten kahraman Savcı Y. E. kimdir? Fred cezalı mı? Fred kaç maç cezalı? Fred Bodrum maçında yok mu? Samsunspor'un 2. golünde faul var mı (İrfan Can'a faul yapıldı mı)? İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İstanbul Barosu Başkanı kim oldu? Yenidoğan Çetesi hangi illerde var? Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'da Yenidoğan Çetesi var mı? Emeklilere 29 ekim ikramiyesi var mı 2024 (5 BİN TL)? Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE! Barcelona Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI İZLEME linki var mı? Barcelona Sevilla maçı kaç kaç, ÖZET – GOLLER izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.