Elon Musk, Görevinden Ayrıldı: Trump ile Basın Toplantısı Düzenleyecek

Elon Musk, Görevinden Ayrıldı: Trump ile Basın Toplantısı Düzenleyecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ile Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Musk, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

(ANKARA) - Teknoloji zengini Elon Musk'ın, ABD federal hükümetindeki görevinden ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Musk'la bugün Oval Ofis'te bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Musk'ın "son günü" olduğunu belirten Trump, "Elon harika bir adam. Her zaman yanımızda olacak ve bize yol boyunca yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda da, Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (DOGE) görev süresinin sona erdiğini belirterek Trump'a teşekkür etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, "Yarın saat 13: 30'da (TSİ 21: 30) Oval Ofis'te Elon Musk ile bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bu onun son günü olacak ama aslında değil, çünkü her zaman bizimle olacak ve her konuda bize yardımcı olmaya devam edecek. Elon harika biri! Yarın Beyaz Saray'da görüşmek üzere" ifadesini kullandı.

Musk'ın federal yönetimdeki görev süresi yaklaşık 130 gün sürdü. Musk son günlerde ABD Başkanı'nın öncülüğünü yaptığı ve geçen hafta Beyaz Saray'daki Cumhuriyetçilerin geçirdiği büyük bir iç politika yasasını açıkça eleştirmişti.

ABD merkezli CBS Sunday Morning programında yayımlanan kapsamlı bir röportajda konuşan Musk, yasanın mali etkileri DOGE üzerindeki yansımaları konusunda derin endişe duyduğunu dile getirdi. Musk "Açıkçası, bütçe açığını azaltmak bir yana artıran bu dev harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, DOGE ekibinin yürüttüğü çalışmaları da baltalıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump yönetiminin "Federal Hükümet Verimliliği" kapsamında yürüttüğü yeniden yapılandırma süreci devam ederken, bu süreçte kamu çalışanlarının sayısı yaklaşık yüzde 12 oranında azaltıldı. Musk, veda açıklamasında, "Federal hükümetin verimliliğini yönetme görevi zamanla daha da güçlenecek ve hükümette bir yaşam biçimi haline gelecek" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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