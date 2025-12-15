Haberler

Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Savaştan daha büyük bir tehdit" olarak nitelendirdiği doğum oranlarındaki düşüş Türkiye'de olduğu gibi Çin hükümetini de harekete geçirdi. 32 yıldır vergiden muaf olan doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 ek vergi getiren Çin yönetimi, doğurganlığı artırmak amacıyla bazı sosyal destekleri de devreye almaya hazırlanıyor.

  • Çin hükümeti, doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 katma değer vergisi uygulayacağını açıkladı.
  • Çin'de 2024 yılında 9,5 milyon bebek doğdu, bu sayı 2019'daki 14,7 milyon doğuma göre yaklaşık yüzde 35 düşüş gösteriyor.
  • Çin yönetimi, doğurganlığı artırmak için annelik iznini 158 güne, babalık iznini 30 güne çıkarmayı ve 2025 sonrası doğan çocuklar için yıllık 500 dolar devlet desteği sağlamayı planlıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin, düşen doğum oranlarına karşı dikkat çeken bir adım attı. Hükümet, prezervatif, doğum kontrol hapı ve spiral gibi doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 oranında katma değer vergisi uygulanacağını açıkladı. Düzenlemenin 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi.

VERGİ MUAFİYETİ SONA ERDİ

Bu kararla birlikte 1993 yılından bu yana geçerli olan ve 32 yıldır uygulanan vergi muafiyeti sona ermiş oldu. Yetkililer, alınan kararın arkasında hızla düşen doğum oranları, yaşlanan nüfus yapısı ve daralan iş gücüne yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti.

YÜZDE 35'LİK DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de 2024 yılında 9,5 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, 2019'da kaydedilen 14,7 milyon doğuma kıyasla yaklaşık yüzde 35'lik bir düşüş anlamına geliyor. Ejderha Yılı etkisiyle doğumlarda kısa süreli bir artış yaşansa da genel eğilimin aşağı yönlü olduğu ifade ediliyor. Doğumların ölümlerin gerisinde kalmasıyla Çin, 2023 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını Hindistan'a kaptırdı.

Çin, 1980'li yıllardan 2015'e kadar uyguladığı tek çocuk politikasıyla doğumları sıkı şekilde sınırlandırmıştı. 2015'te iki çocuk, 2021'de ise üç çocuk izni verilerek politika kademeli olarak gevşetilmiş, bu süreçte doğum kontrol yöntemleri devlet tarafından teşvik edilmiş ve bazı hizmetler ücretsiz sunulmuştu. Yeni vergi düzenlemesi ise geçmişte izlenen bu politikalarla çeliştiği gerekçesiyle eleştirilere neden oldu.

SOSYAL DESTEKLER DEVREYE ALINACAK

Öte yandan Çin yönetimi, doğurganlığı artırmak amacıyla bazı sosyal destekleri de devreye almaya hazırlanıyor. Buna göre annelik izninin 128 günden 158 güne çıkarılması, babalık izninin 30 güne uzatılması ve 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için yıllık 500 dolarlık devlet desteği sağlanması planlanıyor.

ERDOĞAN "FELAKETİ YAŞIYORUZ" DEMİŞTİ

Benzer şekilde, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'deki yetkililer de düşen doğum oranlarını önemli bir risk olarak değerlendiriyor. Erdoğan konuyla ilgili son açıklamasında "Geçen yıl ölçülen toplam doğurganlık hızı 1,48. Şu anda bir felaketi yaşıyoruz. Bu savaştan bile daha büyük tehdit" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Yorumlarıkalyoncu.53:

geçimi kolaylaştırdı bakın nasıl artacak Bir çocuğun masrafı ne kadar bilmeyen cebinden çıkmadığı için

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgirilmez:

ya kardeşim Erdoğan gelmiş bilmem kaç yaşına sence 50 sene sonrası onun için neden bu kadar önemli diye düşündün mü, adam dünyada bile olmayacak ama bi rşeylere kafa yoruyor siz açlık edebiyatı yapıyorsunuz

yanıt38
yanıt98
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

S.C.Baskanimiz, Türk Milleti gecim derdinde siz cocuk yapin diyorsunuz..Sevgili Cimer, Cumhurbaşkanın vakti yok, siz hiç değilse bu yorumları Cumhurbaşkanına iletin lütfen.

yanıt11
yanıt3
Haber Yorumlarıturan kizilelma:

Aynen avrupada geçim zor olduğu için doğurganlik düşük , özellikle almanyada millet açliktan kiriliyor o yüzden millet çocuk yapmiyor.Sizde ki beyni kuşa taksan kuş ters uçar.

yanıt6
yanıt7
Haber YorumlarıDiyojen Öz:

Aç ve sefil bir yaşam. Sabahın kör karanlığında işe gidip Kör karanlığında dönüp bir kuru ekmek yiyip sonra uyumak için doğanlar( BANA YAPILANI KENDİ EVLADIMA YAPMAMAK İÇİN BU AŞŞALIK İGREÇ ACIMASIZ DÜNYAYA COCUK GETİRMEDİM

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Ben çözümü buldum. çin ile işbirliği yapılsın. çinli kızlar bizim erkeklerle evlensin böylece hem bizim nufus artsın hem çinde nufus azalsın. öylece hen iki ülke arasında dostluk olur hemde bizim burnu havada kızların vazgeçilmez olmadıkları akıllarına gelir

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

Bu sizin iktarınızın eseri, ev fiyatlarının 7 milyon olduğu, en ucuz ev kirasının 30 bin olduğu bir ülkede 22 bin tl maaşla nasıl olacak bu, markete manavı gelecek olan faturaları, ailenin bireysel masrafını söylemiyorum bile, sizin için hava hoş, para diye bir derdiniz yok, oradan konuşmak kolay, 22 bin tl maaşla nasıl olacak bu sen onu anlat

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıturan kizilelma:

Çin de çok ucuzmuş hersey ,1.5 milyar insan ucuzluktan çatir cutur tavşan gibi yerinde durmuyorlar

yanıt0
yanıt0

