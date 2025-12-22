Haberler

MSC Türkiye adlı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı

MSC Türkiye adlı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı
Güncelleme:
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına denize indirilen 'MSC Türkiye' adlı dev konteyner gemisi, 399,9 metre uzunluğu ve 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesiyle Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Geçiş sırasında güvenlik nedeniyle boğaz trafiği durduruldu.

DÜNYANIN en büyük konteyner gemilerinden olan ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 'MSC Türkiye' adıyla denize indirilen gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Kocaeli Limanı'na doğru yol aldı.

Kocaeli Limanı'na giden, 399,9 metre uzunluğuna, 24 bin 346 konteyner taşıma kapasitesine sahip Liberya bayraklı 'MSC Türkiye', saat 10.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Dev konteyner gemisi saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı'ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen 'MSC Türkiye', Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 'MSC Türkiye' gemisine boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 'Kurtarma 15' ile 'Kurtarma 16' römorkörleri eşlik etti. Dev geminin geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı kuzeyden güneye saat 06.30 ile saat 14.45 arası trafiğe kapatıldı.

MSC Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına 2023 yılında denize indirilmişti.

