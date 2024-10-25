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Dünyaca ünlü fast-food zincirinde E. coli salgını! 1 kişi öldü, 49 kişi hastanelik oldu

Dünyaca ünlü fast-food zincirinde E. coli salgını! 1 kişi öldü, 49 kişi hastanelik oldu
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Dünyaca ünlü fast-food zincirinin hamburgerlerinde E. coli bakterisi tespit edildi. Salgında 1 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi zehirlendi. Şirket hisseleri yüzde 6 düştü. Başkan Erlinger, ürünü menüden çıkardıklarını ve restoranların güvenli olduğunu açıkladı. CDC, hamburgeri yedikten sonra ishal, ateş ve kusma şikayeti olanların hastaneye başvurmasını istedi.

Dünyaca ünlü fast-food zincirinde yaşanan E. coli salgını şirketi sarstı. Zincirin ünlü Quarter Pounder hamburgerlerinde tespit edilen bakteri nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 49 kişi zehirlendi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, zehirlenen kişilerden 10'u hastaneye kaldırıldı. Vakaların 10 eyalete yayıldığı, çoğunluğun Colorado ve Nebraska'da görüldüğü bildirildi.

Salgın sonrası şirketin hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Şirket hisseleri Salı günü 314.70 dolardan, Çarşamba sabahı 299.61 dolara geriledi. Uzmanlar, bu sağlık krizinin zaten büyüme sorunları yaşayan şirket için ciddi bir darbe olduğunu belirtiyor.

Şirket, yaptığı açıklamada, Quarter Pounder'ı menüden çıkardıklarını ve müşterilerin restoranlara güvenle gelebileceğini söyledi. Şirket, birçok eyalette taze soğan ve çeyrek pound et köftesi kullanımını da durdurdu.

Tüketiciler, Quarter Pounder tükettikten sonra ishal, ateş, kusma ve dehidrasyon şikayetlerinden sonra hastanelere başvurdu.

Uzmanlar, tespit edilen E. coli O157:H7 suşunun, 1993'te Jack in the Box'ta 4 çocuğun ölümüne ve 700'den fazla kişinin hastalanmasına neden olan tehlikeli suşla aynı olduğuna dikkat çekiyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Bakteri Ekonomi Sağlık Dünya Kusma

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Yorumlar (1)

Abuzer Sever:

Şirketin adını koysana! MC Donalds desene.Bu korku niye?

6
0
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