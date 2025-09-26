Haberler

Havacılık devinde kıyım! Binlerce çalışan işten çıkarılacak

Havacılık devinde kıyım! Binlerce çalışan işten çıkarılacak
Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun maliyetleri düşürmek için idari çalışanların yüzde 20'sini işten çıkaracağı bildirildi. İşten çıkarılacak kişi sayısının 3 bin civarı olacağı belirtildi.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun maliyetleri düşürmek için 3 bin civarı çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.

3 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor. İşten çıkarılacak kişi sayısının 3 bin civarı olacağı belirtildi.

Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.

