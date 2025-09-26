Havacılık devinde kıyım! Binlerce çalışan işten çıkarılacak
Alman hava yolu firması Lufthansa Grubunun maliyetleri düşürmek için idari çalışanların yüzde 20'sini işten çıkaracağı bildirildi. İşten çıkarılacak kişi sayısının 3 bin civarı olacağı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.
3 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor. İşten çıkarılacak kişi sayısının 3 bin civarı olacağı belirtildi.
Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.