Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı

Dubai'de yalnızca yaklaşık 10 günlük taze gıda stoğu kaldığı bildirildi. Küresel ticaret yollarındaki aksaklıklar ve bölgedeki güvenlik riskleri, özellikle taze ürünlerin taşındığı deniz ve hava rotalarında ciddi baskı yaratıyor. Uzmanlara göre gıda tedarik zincirindeki bu kırılganlık, ithalata büyük ölçüde bağımlı olan şehirler için önemli bir risk oluşturuyor.

KÖRFEZ'DE BÜYÜK KRİZ

Orta Doğu'daki gerilim ve bazı kritik deniz yollarında yaşanan belirsizlik nedeniyle birçok gemi bölgeden geçmekten kaçınmaya başladı. Bu durum, Körfez ülkelerine yapılan gıda sevkiyatlarında gecikmelere yol açarken, özellikle kısa raf ömrüne sahip ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaratma ihtimalini gündeme getiriyor.

İsviçre merkezli SRF'nin haberine göre; uzmanlar Dubai'nin taze meyve, sebze ve diğer birçok gıda ürününde büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğunu ve bu ürünlerin büyük bölümünün uluslararası taşımacılık yoluyla şehre ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle küresel lojistik ağında yaşanacak uzun süreli kesintiler, şehirdeki gıda tedarikinin hızla etkilenmesine neden olabilir.

GIDA FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Bölgedeki limanlar ve lojistik merkezleri normalde geniş bir dağıtım ağına sahip olsa da, devam eden kriz nedeniyle bazı rotalarda kapasitenin düşmesi ve taşımacılık maliyetlerinin artması bekleniyor. Analistler, tedarik zincirindeki bu baskının sürmesi halinde Körfez'de gıda fiyatlarının da yükselme riski bulunduğunu ifade ediyor.

Uzmanlara göre mevcut stoklar kısa vadede ciddi bir kriz anlamına gelmese de, ticaret yollarındaki aksaklıkların uzaması durumunda bölgedeki gıda güvenliği tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com