DSÖ, Lübnan için 50 milyon dolarlık acil yardım talep etti

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla 50 milyon dolar tutarında acil yardım talep etti. Örgüt, ülkedeki sağlık sisteminin mevcut zorluklarla başa çıkabilmesi için kaynak ihtiyacının her zamankinden daha kritik olduğunu vurguladı.

DSÖ tarafından Lübnan'daki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında paylaşılan raporda, Lübnan'ın karşılaştığı sağlık krizinin, artan yoksulluk, COVID-19 pandemisi ve bölgedeki çatışmalardan etkilendiği belirtildi. DSÖ, sağlık hizmetlerine erişimdeki kesintilerin, özellikle zayıf ve savunmasız gruplar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydetti. DSÖ, 2024 yılı boyunca, acil sağlık hizmetleri, aşı programları ve temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uluslararası toplumu destek vermeye davet etti. Örgüt, bu yardımların, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanıklılığın artırılması için hayati önem taşıdığını ifade etti.