İşte krize rağmen Türkiye'nin önündeki büyük fırsat

Küresel ekonomik tarihi gelişmeler yaşıyor. ABD'nin ithal ürünlere yüzde 25'lik ilave vergi kararı sonrası para piyasaları adeta çöküş yaşarken otomotiv sektöründe rekabet çok daha kızıştı.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki küresel değişimlere dikkat çeken Genç, Çin'in otomotivde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa ve ABD arasındaki rekabetin arttığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, "Avrupa ile ABD arasında beklenmedik çatışma ortamı Çin'in tedarik zincirlerini Türkiye gibi ülkelere kaydırmasına sebep olabilir. Avrupa'ya satış vergileri yüzde 25 oranında artı, diğer verilerle birlikte çok yüksek miktarda mali kayıplara neden oluyor. Avrupa ile ABD arasında otomotiv sektöründeki rekabet artarak sürüyor. Türkiye, Avrupa ve Çin, ABD'ye karşı teknik işbirliği yapabilir. ABD, daha fazla yatırımcının kendi ülkesinde olmasını istiyor. Elektrikli araçların ve batarya teknolojilerinin kendi ülkesine çekmek istiyor. Dengeler değişecek ama bir zaman sonra yerine oturacaktır."

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