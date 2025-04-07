ABD borsası çöküşle açıldı

ABD borsası çöküşle açıldı
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek

Beklenen görüşme bu hafta gerçekleşiyor
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

İşte krize rağmen Türkiye'nin önündeki büyük fırsat

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın konuştuğu ABD'nin ek gümrük vergi kararları tüm para piyasalarında çöküşe neden olsa da en çok otomotiv sektörünü etkileyecek gibi görünüyor. Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, otomotiv sektöründe Türkiye'nin önüne çıkan büyük fırsatlara vurgu yaptı.

Küresel ekonomik tarihi gelişmeler yaşıyor. ABD'nin ithal ürünlere yüzde 25'lik ilave vergi kararı sonrası para piyasaları adeta çöküş yaşarken otomotiv sektöründe rekabet çok daha kızıştı.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki küresel değişimlere dikkat çeken Genç, Çin'in otomotivde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa ve ABD arasındaki rekabetin arttığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

İşte krize rağmen <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye Haberleri, Türkiye Haberi, Türkiye Haber'><strong>Türkiye</strong></a>'nin önündeki büyük fırsat

Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, "Avrupa ile ABD arasında beklenmedik çatışma ortamı Çin'in tedarik zincirlerini Türkiye gibi ülkelere kaydırmasına sebep olabilir. Avrupa'ya satış vergileri yüzde 25 oranında artı, diğer verilerle birlikte çok yüksek miktarda mali kayıplara neden oluyor. Avrupa ile ABD arasında otomotiv sektöründeki rekabet artarak sürüyor. Türkiye, Avrupa ve Çin, ABD'ye karşı teknik işbirliği yapabilir. ABD, daha fazla yatırımcının kendi ülkesinde olmasını istiyor. Elektrikli araçların ve batarya teknolojilerinin kendi ülkesine çekmek istiyor. Dengeler değişecek ama bir zaman sonra yerine oturacaktır."

Videonun tamamını bu linkten izleyebilirsiniz

İşte krize rağmen Türkiye'nin önündeki büyük fırsat
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTamer Çakır:

Sayın doç bumudur yani ülkenin fırsatı kral öldü yaşasın yeni kral kendimiz aynı yerdeyiz birilerine mahküm yaşamaya devam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.