Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BRICS Zirvesi'nde Aile Fotoğrafına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı ve zirve marjında Kazakistan Bakanı ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17'nci BRICS Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Bakan Fidan, BRICS Zirvesi marjında Kazakistan Bas¸bakan Yardımcısı ve Dıs¸is¸leri Bakanı Murat Nurtleu ile go¨ru¨s¸tu¨.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya