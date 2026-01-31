Kongo'da Maden Çöktü: 200 Kişi Hayatını Kaybetti
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki Rubaya koltan madeninde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. İnsan hakları örgütleri madenin tehlikeli çalışma koşullarına dikkat çekti.
(ANKARA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Rubaya koltan madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 200'den fazla kişi hayatını kaybettiği bildirildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Rubaya koltan madeninde çarşamba günü meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre, 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısının hala netlik kazanmadığı belirtildi.
İnsan hakları örgütleri, ileri elektronik ürünlerde kullanılan küresel koltan arzının yaklaşık yüzde 15'ini sağlayan madendeki çalışma koşullarına ilişkin endişelerini dile getirdi.