Delhi'de iki kadın kardeşlerinin alacaklıları tarafından öldürüldü

Delhi'nin Ambedkar Basti bölgesinde iki kadın, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar tarafından öldürüldü. Suçlular yakalandı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Suçluların kurbanların kardeşiyle bir para anlaşmazlığı olduğu iddia ediliyor. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ailenin acısını paylaştı. Kategori: Güncel

Delhi'nin Ambedkar Basti bölgesinde Pazar günü iki kadın, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar tarafından öldürüldü. Delhi Polisi, suçluları yakaladı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Suçlular, Arjun ve Micheal isimlerinde iki kişi ve kurbanların kardeşiyle bir para anlaşmazlığı olduğu iddia ediliyor.

Başlangıç aşamasında yapılan araştırmalar, olayın bir para meselesiyle ilgili olduğunu gösteriyor. Hayatını kaybedenler, 30 yaşındaki Pinky ve 29 yaşındaki Jyoti olarak tanımlanıyor.

Polise gelen bir çağrıya göre, bir grup insanın Ambedkar Basti'deki iki kadını vurduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurulan Pinky ve Jyoti'yi buldu ve kadınlar Delhi'deki SJ Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak "Saldırganların öncelikle kurbanın erkek kardeşini hedef aldığı ancak onu bulamayınca iki kadını vurduğunu düşünüyoruz. Olayla ilgili olarak IPC'nin ilgili maddelerine göre bir dava açıldı ve soruşturma devam ediyor," dedi, Güney Batı Delhi DCP'si Manoj C.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ailenin acısını paylaştı. Ayrıca, halkın Delhi'de güvende hissetmediğini belirterek yasa ve düzenin durumu üzerine eleştirilerde bulundu.

Kejriwal'ın tweet'inde "Her iki kadının aileleriyle duygularımızı paylaşıyoruz. Onların ruhları huzur bulsun. Delhi halkı artık kendini güvende hissetmiyor. Delhi'nin yasa ve düzenini düzeltmek yerine, Delhi hükümetini tamamen ele geçirmeye çalışanlar var. Eğer bugün Delhi'nin yasa ve düzeni, LG yerine AAP hükümetinin kontrolünde olsaydı, Delhi en güvenli şehir olurdu," ifadelerini kullandı.

AAP lideri ve Delhi Sağlık Bakanı Saurabh Bhardwaj da RK Puram bölgesinde iki kadının öldürülmesini kınarken, başkentteki yasa ve düzen durumunu da eleştirdi.