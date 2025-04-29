Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya zirvesi için Roma'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için başkent Roma'ya günübirlik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, ziyaret kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve mevkidaşı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek.

TRT Haber'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seyahatinde aralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da olduğu bakan ve danışmanlardan oluşan bir heyet eşlik ediyor.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında baş başa görüşmeler haricinde hükümetlerarası bir zirve de gerçekleştirilecek.

Bu zirvenin ardından iki ülke arasında bir takım anlaşmalar imzalanması bekleniyor.

Zirvenin ardından liderler Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu'na katılacak.

İki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliği, Baykar'ın Aralık 2024'te İtalyan Piaggio Aerospace şirketini satın almasıyla derinleşti.

Baykar ayrıca Mart'ta İtalyan havacılık şirketi Leonardo ile insansız hava aracı alanında ortak bir girişim kurmak için mutabakat zaptı imzaladı.

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