Antalya'da 20 Kasım'da sona ermesi planlanan BM'nin iklim konferansı Cop31'de ülkeler nihai bir anlaşmaya varamadı. Delegeler bir karar metninde uzlaşmak için müzakerelerini sürdürüyor. Akşam geç saatlere kadar devam eden genel kurulda COP31 Başkanı Murat Kurum, "Bitiş çizgisine yakınız ama daha oraya ulaşamadık" dedi.İki hafta süren müzakereler fosil yakıtlardan çıkış ve iklim finansmanı gibi iklim konferanslarının ana gündem konularında düğümlenmiş görünüyor. Konferans ABD ve İsrail'in saldırılarıyla şubat ayında başlayan savaşta İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından küresel enerji sektöründe büyük aksamaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'na göre bu durum geçmişte olduğu gibi fosil yakıtlara talebi daha da artırmadı. Ajans dünyanın gördüğü en büyük enerji şokunun piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden olsa da yenilenebilir enerjinin büyümesini hızlandırabileceğini söylüyor. Ajansın, 19 Kasım'da yayımladığı yıllık rapora göre yenilenebilir enerjinin büyümesi artık yalnızca iklim politikalarına bağlı değil. Maliyetlerin düşmesi, enerji güvenliği, ülkelerin fosil yakıt ithalatını azaltma isteği ve elektriğe yönelik hızla artan talep de büyümeyi destekliyor. Ajans, yenilenebilir enerjinin küresel elektrik üretimindeki payının bugünkü yüzde 33 düzeyinden 2035'e kadar %45-50'ye çıkacağını öngörüyor.Yenilenebilir enerjideki büyüme, COP31'in eş başkanları Türkiye ve Avustralya'nın 19 Kasım'da yayımladığı ikinci karar taslağında tekrar tekrar vurguladığı noktalardan biri.Ancak bir önceki metinde yer alan fosil yakıtlar bahsinin tamamen çıkarılmış olması geniş tepki aldı. Metinde karbon yakalama ve depolama teknolojilerinden söz edilmesi de eleştirildi. Avrupa Birliği, taslaktaki değişiklikle birlikte konferansın "bir fosil zirvesine" dönüşme riski olduğunu söyledi. Fransa ve Panama'nın liderliğinde aralarında Belçika, Fildişi Sahili, Finlandiya, Yunanistan, Guatemala ve İspanya'nın olduğu ülkeler daha güçlü iklim eylemi talep ettiler. Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro da ülkesinin fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik net bir taahhüt ve iklim finansmanı gibi önceliklerini yansıtmayan bir nihai COP31 bildirisini desteklemeyi reddedeceğini belirtti.Hafta başında yayımlanan ilk karar taslağında 120 milyar dolarlık iklim finansman hedefinden bahsedilmişti. Ancak bu, ikinci taslakta çıkarılan bölümlerden biriydi.

Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamasını kolaylaştıracak finansmanın artırılmasına yönelik süreç ise taslakta yer buldu. Ancak bu konuda yeni siyasi taahhütler sunulması talep ediliyor. COP31 başkanlığının 21 Kasım'da üçüncü bir taslak sunması bekleniyor. Düğümlerin nasıl aşılacağı ve tarafların bir karara varıp varmayacağı ise bundan sonra belli olacak.