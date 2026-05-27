Yunanistan'ın eski başbakanı Aleksis Çipras yeni parti kurdu

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Aleksis Çipras, başkent Atina'da düzenlediği mitingle 'Yunan Sol İttifakı' (ELAS) adlı yeni bir parti kurduğunu duyurdu.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başkent Atina'daki Thiseio Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Çipras, siyasete yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi ile devam edeceğini açıkladı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin, 2009'da ülkede ortaya çıkan ekonomik krizin sebebi olduğunu söyleyen Çipras, hükümet hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına değindi. Çipras, "Kırmızı ve mavi renklere sahip yeni partimiz dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edecek. Yunanistan'ın acilen aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

