Çin ve Belarus Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Tiencin'de görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Tiencin'de, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Şi, Belarus ile çağın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, gerçek anlamda çok taraflılığı hayata geçirmek, barış, kalkınma, iş birliği ve karşılıklı yarara dayalı anlayışı ilerletmek istediklerini söyledi.

Çin ve Belarus arasında her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığın üst düzeyde geliştiğine vurgulayan Şi, tarafların birbirlerinin temel çıkarları ile hassasiyetlerini gözeterek karşılıklı desteği sürdürmesi gerektiğini aktardı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Çin'in küresel ve bölgesel meselelerde adil bir tutum sergileyerek çok taraflılığa bağlı kaldığını, adalet ile hakkaniyeti savunduğunu bildirdi. Belarus'un her koşulda Çin'in ortağı ve güvenilir dostu olduğunu kaydeden Lukaşenko, Çin'le ülke yönetimindeki tecrübelerin paylaşımını güçlendirmeye, her alanı kapsayan pragmatik iş birliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede finans, medya, ulaşım, taşımacılık, gümrük kontrolü ile bilim ve teknoloji gibi alanları kapsayan çok sayıda ikili iş birliği belgesi imzalandı.