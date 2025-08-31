Çin ve Belarus Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Belarus Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Tiencin'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve iş birliği konularında önemli mesajlar verdi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Tiencin'de görüştü.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında Tiencin'de, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Şi, Belarus ile çağın sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, gerçek anlamda çok taraflılığı hayata geçirmek, barış, kalkınma, iş birliği ve karşılıklı yarara dayalı anlayışı ilerletmek istediklerini söyledi.

Çin ve Belarus arasında her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığın üst düzeyde geliştiğine vurgulayan Şi, tarafların birbirlerinin temel çıkarları ile hassasiyetlerini gözeterek karşılıklı desteği sürdürmesi gerektiğini aktardı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Çin'in küresel ve bölgesel meselelerde adil bir tutum sergileyerek çok taraflılığa bağlı kaldığını, adalet ile hakkaniyeti savunduğunu bildirdi. Belarus'un her koşulda Çin'in ortağı ve güvenilir dostu olduğunu kaydeden Lukaşenko, Çin'le ülke yönetimindeki tecrübelerin paylaşımını güçlendirmeye, her alanı kapsayan pragmatik iş birliğini derinleştirmeye ve ikili ilişkileri daha üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede finans, medya, ulaşım, taşımacılık, gümrük kontrolü ile bilim ve teknoloji gibi alanları kapsayan çok sayıda ikili iş birliği belgesi imzalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti

Vekillerin evleri yağmalandı, Devlet Başkanı ülkeyi bırakıp gidemedi
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı

İki kentin birleştiği noktada kabus! Alevler evlere sıçradı
Şanlıurfa'da şantiye savaş alanına döndü!

Şantiye savaş alanına döndü! Birbirlerine hiç acımadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.