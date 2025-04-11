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Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı

Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
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ABD ve Çin arasındaki ekonomik gerilimde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping flaş açıklamalarla sessizliğini bozdu. Trump'ın Avrupa'yı zorbalıkla yönettiğini söyleyen Cinping asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. Öte yandan Çin lideri, Avrupa Birliği'ni Trump'ın zorbalıklarına karşı Pekin ile birleşmeye çağırdı.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik savaşta kazan kaynamaya devam ediyor. ABD'nin yüzde 145'lik vergi kararına karşılık son olarak Çin yüzde 125'lik misilleme yaptı.

ÇİN LİDERİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Uzun süredir sessizliğini koruyan Çin Devket Başkanı Şi Cinping misilleme kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Pekin'deki görüşmesinde konuşan Cinping, ABD Başkanı Trump'ın Avrupa Birliği'ni zorbalıkla yönettiğini söyledi.

"MANTIKSIZ BASKILARDAN KORKMUYORUZ"

Hiçbir zaman kimsenin merhametine güvenmediklerini ve mantıksız baskılardan korkmadıklarını vurgulayan Çin lideri, "Gümrük savaşlarında kazanan olmaz. Barışa karşı gelmek kendinizi izole etmek anlamına gelir" dedi.

AB'YE ÇAĞRI: "TEK TARAFLI ZORBALIĞA KARŞI BİRLEŞELİM"

Çin ve AB'yi uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden Şi Cinping, Avrupa Birliği'ni uluslararası ticaret ortamını korumak için birlikte çalışmaya ve tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmeye çağırdı.

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Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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