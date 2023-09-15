Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi su kaynaklarını optimize ediyor

Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, ülkedeki su kaynaklarının dağılımında optimizasyon sağlayarak ekonomik durumu iyileştiriyor. Proje, doğu ve orta hatlarıyla şu ana kadar 65,4 milyar metreküp su aktardı ve binlerce kentin ana su kaynağı haline geldi. Proje, su kaynaklarının dolaşımını organize etme, güvenli su sağlama ve ekonomik dolaşımı teşvik etme gibi önemli bir rol oynuyor.

1. 18. Dünya Su Kongresi'nden çeşitli görüntüler

2. Çin'de su kaynağı altyapılarının çeşitli görüntüleri

3. Kentlerden çeşitli görüntüler

7. SES 4 (Çince): Lİ YUNLİNG, Çin Su Kaynakları Bakanlığı

18. Dünya Su Kongresi'ne katılan uzmanlar ve yetkililer, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin, ülkedeki su kaynaklarının dağılımında kayda değer bir optimizasyonu temsil ettiğini ve hat boyunca yaşayan insanlarının ekonomik durumlarını iyileştirdiğini söyledi.

Resmi verilere göre, Çin'in Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin doğu ve orta hatları şu ana kadar 65,4 milyar metreküp su aktardı.

Kuzeyde Beijing ve Tianjin gibi metropoller ve daha küçük kentlerden oluşan binlerce kent, ana su kaynağı olarak projeden yararlanıyor.

"Binlerce yıldır yazları çok sayıda sel ve kışları kuraklık görülüyor; Çin'in kuzeyinde su eksikliği varken güneyinde bol miktarda su bulunuyor. Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi, proje kapsamındaki alanlarda yardımcı bir su kaynağından ana su kaynağı haline geldi. Bu proje, su kaynaklarının dolaşımını organize etme, insanlara güvenli su sağlama, nehir ve gölün eko çevresini iyileştirme ve güney ile kuzey arasındaki ekonomik dolaşımı teşvik etmede önemli bir rol oynuyor."

İki hat, 176 milyondan fazla insana fayda sağladı ve ekolojik amaçlarla 10 milyar metreküpten fazla suyun ikmalini gerçekleştirdi.

"Ana fikir, Çin'in su kaynaklarının dengesiz dağılımını dengeli hale getirmek. Özellikle Çin'in kuzeyindeki bazı büyük kentlerin ve tarımsal faaliyetlerin su eksikliği çektiği açık. Çin'in kuzey kesiminde su eksikliği söz konusu ve yaklaşık 70 yıl önce ortaya konulan vizyon, ihtiyaçları karşılamak üzere Çin'in güneyinden kuzeyine bir miktar su alıp onu aktararak durumu dengeye kavuşturmak oldu. Şu anda yıllarca süren çalışma ve büyük başarılardan sonra bunun altının çizilmesi gerekiyor. Artık durum iyileşiyor. Doğu ve orta hatlarda gerçekleşen transfer, faaliyetleri destekleme konusunda son derece başarılı ve Çin'de vatandaşların ve kentlerin bundan faydalandığını görüyoruz."

"Kuzeyde son derece kurak bir çevre bulunuyor. Ayrıca orada son derece güçlü bir tarım üssü de var. O yüzden çevrenin sürdürülebilirliği için kuzeye daha fazla su sağlamak gerekiyor."

SES 4 (Çince): Lİ YUNLİNG, Çin Su Kaynakları Bakanlığı:

"Daha önce proje kapsamındaki bazı kentler, günlük su tedariki ihtiyaçlarını karşılamak için aşırı şekilde yeraltından su çekiyordu. Güneyden Kuzeye Su Yönlendirme Projesi'nin uygulamaya konmasından sonra artık bu kentler, kentsel amaçlar için transfer edilen suyu kullanıyor ve yeraltı suyu yenileniyor. Bu aktarma, kentlerimizin su kalitesini artırdı ve yakın çevrede olumlu değişikliklere yol açtı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)