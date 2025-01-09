Çin, Eski Eşyaları Getirene İndirimli Ürün Satışıyla Ekonomiyi Canlandırmayı Hedefliyor

Çin hükümeti ekonomiyi canlandırmak için eski eşyasını getirenlere indirimli ürün satılması politikasını genişletiyor.

Yeni açıklamaya göre mikrodalga, bulaşık makinesi, pilav pişiricisi, su arıtma cihazı gibi eski mutfak eşyasını getirenler, yeni ürünleri yüzde 20 indirimle alabilecek.

Hükümetin bu programına daha önce dahil edilen ürünler arasında televizyon, telefon, tablet, akıllı saat, elektrikli ve hibrit araçlar var.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de zayıf tüketici talebi ve emlak piyasası krizi yüzünden ekonomi zorlanıyor.

Tüketici ürünlerinin takas edilmesi teşviki kapsamında ekonomiye 11 milyar doların giriş yaptığı belirtildi.

Mart ayında devreye sokulan programın şimdiden olumlu sonuçlarının olduğu kaydedildi.

Ancak analistlere göre izlenen politikanın sonuçları çok da başarılı değil.

ABD merkezli Moody's'in analiz şirketinde Çin ekonomisi birimini yöneten Harry Murphy Cruise, "Arabaların ve elektrikli aletlerin satışlarının artması sağlandı ancak harcamalarda ivme yukarıya dönmedi" diyerek politikanın etkisinin karışık olduğunu vurguladı.

ABD'nin yenide başkanı seçilen Donald Trump'ın Çin'e yüzde 60 gümrük vergisi getireceğini açıklaması kaygıları artırıyor.

Ülkenin gelecek hafta açıklayacağı 2024 büyüme verisinin yüzde 5 olması bekleniyor.

Bu rakam 2023'te yüzde 5,2 olarak açıklandı.