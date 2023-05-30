Çin, Ekolojik ve Çevresel Kalite Hedeflerine Ulaştı

Çin, ekolojik ve çevresel kalite hedeflerine başarılı şekilde ulaşarak iyileşme eğilimini 2022'de de devam ettirdi. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava kalitesinin istikrarını korurken, yüzey suyu kalitesinde iyileşme kaydedildiği belirtildi.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Jinhua kentine bağlı Pujiang ilçesinde bulunan Cuihu Gölü'nün havadan çekilen fotoğrafı, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin ekolojik ve çevresel kalitede belirlenen yıllık hedeflere başarılı şekilde ulaşarak bu alanlardaki iyileşme eğilimini 2022'de de devam ettirdi.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Jiang Huohua, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Çin'de geçen yıl hava kalitesi istikrarını korurken, yüzey suyu kalitesinde iyileşme kaydedildiğini söyledi.

Bakanlığın konuya dair yayımladığı rapora göre, Çin'in yetki alanındaki deniz suyu kalitesi, çevresel toprak koşulları, kentsel akustik çevre ve ekolojik şartları 2022 yılında genel olarak kararlı seyretti.

Aynı dönemde kıyıya yakın bölgelerde deniz suyu genel olarak iyileşme gösterdi ve nispeten iyi kaliteye sahip alanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 yüzde puan artışla yüzde 81,9'a ulaştı.

Çin'de ekoloji ve çevrenin korunmasına yönelik gayretli çalışmaların gerçekleştirildiğini kaydeden Jiang, kirlilikle mücadelenin yükselme ve çevre kalitesinin artırılma ivmesinin korunması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.