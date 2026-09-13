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Çin Devlet Başkanı Şi: Orta Doğu'da barış için üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız

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ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, "Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ile huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız” dedi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, "Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ile huzurun sağlanmasında BRICS üyeleriyle üzerimize düşen rolü oynamaya hazırız" dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci BRICS Zirvesi'nin birinci bölümündeki oturuma katılarak, 'Çağın sorumluluğunu birlikte üstlenelim, cesaretle dünyanın öncü gücü olalım' başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında 2026 yılının BRICS iş birliği mekanizmasının kurulmasının 20'inci yıl dönümü olduğunu kaydeden Şi, geçen 20 yılın BRICS'in kendi gücüne dayanarak geliştiği bir dönem olduğunu vurguladı.

Şi, BRICS üye ülkelerinin kendi koşullarına uygun kalkınma yolu arayışlarını aktif şekilde yoğunlaştırdığını, böylece yeni yükselen pazarlar ile gelişmekte olan ülkelerin ortak kalkınması için örnek teşkil ettiğini söyledi. BRICS'te kapsamlı ve çok katmanlı bir iş birliği yapısının kurulduğunu aktaran Şi, "Genişletilmiş BRICS iş birliğinin nitelikli gelişmesi yeni bir aşamaya girdi. Küresel Güney gözle görülür şekilde güçlendi, çok kutupluluk engellenemez bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Şi Cinping, BRICS ülkelerinin yenilikçi kalkınmayı teşvik eden öncü olmaları gerektiğinin altını çizerek, ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik konseptinin benimsenmesi, Soğuk Savaş zihniyeti ile siyasi bloklaşma ve zıtlaşmaya karşı çıkılması gerektiğini bildirdi. Şi konuşmasında, Çin'in BRICS üyeleriyle Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ile huzurun sağlanması için üzerine düşen gerekli rolü oynamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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